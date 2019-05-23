舊金山男子涉灣景區9宗暴力劫案 專向女性埋手

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舊金山警方上週三拘捕一名男子，他涉嫌在今年1月起，在灣景區犯下9宗暴力槍劫案，受害人全部是女性，在搶劫過程中，她們都被匪徒拳擊倒地，一度失去知覺。

本案疑犯是52歲男子Donnell Guidry，居住在舊金山，他於5月15日被舊金山警方拘捕，他涉嫌觸犯一項一級行劫、7項二級行劫、一項企圖劫車和6項襲擊傷人等罪行被扣查。

第一宗案件於1月15日發生，時間在晚上8時45分左右，地點在3街夾Paul Ave，24歲女受害人被一名匪徒拳擊倒地，失去知覺，匪徒接著搶走女受害人身上的財物，拔足逃跑。

第二宗案件在3月14日凌晨2時35分發生，地點在Keith街1900號路段。

52歲女受害人被一名匪徒拳擊頭部多次，致跌倒地上，之後還被匪徒用腳踢，匪徒搶走財物後逃離現場。

第三宗案件在3月19日晚上約10時發生，地點同樣在3街夾Paul Ave的街口，62歲女受害人被一名陌生男子趨近，但她不記得細節，只記得她失去知覺，醒來後發現身上的財物不見了。

之後在4月17日、4月24日、4月25日、5月3日、5月4日，灣景區都曾發生類似的劫案，案發地點主要在3街和Hollister Ave，所有案件的女受害人都曾被匪徒拳擊，跌倒在地。

在4月24日發生的案件中，女受害人在晚上9時50分左右，於3街3800號路段一個提款機提款，之後一名陌生男子向她索錢，並被他拳擊兩次，匪徒接著跑到女受害人泊在附近的汽車，汽車的引擎當時仍在啟動。

女受害人馬上跑到車上取回車匙，過程中手部被匪徒咬了一口，匪徒接著拔足逃跑。

警方在調查的過程中，起回另外一些失物，估計屬於尚未報警的受害人。

警方指出，雖然疑犯已被捕，但調查工作仍在進行中，呼籲公眾提供消息，匿名舉報熱線：(415) 575-4444，或傳短訊往TIP411，內文開首請輸入”SFPD”英文縮寫。

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