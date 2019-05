舊金山男子涉灣景區9宗暴力劫案 專向女性埋手

【KTSF】

舊金山警方上週三拘捕一名男子,他涉嫌在今年1月起,在灣景區犯下9宗暴力槍劫案,受害人全部是女性,在搶劫過程中,她們都被匪徒拳擊倒地,一度失去知覺。

本案疑犯是52歲男子Donnell Guidry,居住在舊金山,他於5月15日被舊金山警方拘捕,他涉嫌觸犯一項一級行劫、7項二級行劫、一項企圖劫車和6項襲擊傷人等罪行被扣查。

第一宗案件於1月15日發生,時間在晚上8時45分左右,地點在3街夾Paul Ave,24歲女受害人被一名匪徒拳擊倒地,失去知覺,匪徒接著搶走女受害人身上的財物,拔足逃跑。

第二宗案件在3月14日凌晨2時35分發生,地點在Keith街1900號路段。

52歲女受害人被一名匪徒拳擊頭部多次,致跌倒地上,之後還被匪徒用腳踢,匪徒搶走財物後逃離現場。

第三宗案件在3月19日晚上約10時發生,地點同樣在3街夾Paul Ave的街口,62歲女受害人被一名陌生男子趨近,但她不記得細節,只記得她失去知覺,醒來後發現身上的財物不見了。

之後在4月17日、4月24日、4月25日、5月3日、5月4日,灣景區都曾發生類似的劫案,案發地點主要在3街和Hollister Ave,所有案件的女受害人都曾被匪徒拳擊,跌倒在地。

在4月24日發生的案件中,女受害人在晚上9時50分左右,於3街3800號路段一個提款機提款,之後一名陌生男子向她索錢,並被他拳擊兩次,匪徒接著跑到女受害人泊在附近的汽車,汽車的引擎當時仍在啟動。

女受害人馬上跑到車上取回車匙,過程中手部被匪徒咬了一口,匪徒接著拔足逃跑。

警方在調查的過程中,起回另外一些失物,估計屬於尚未報警的受害人。

警方指出,雖然疑犯已被捕,但調查工作仍在進行中,呼籲公眾提供消息,匿名舉報熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文開首請輸入”SFPD”英文縮寫。

