南灣Palo Alto一間民宅光天化日被人強行進入搶劫,一名70多歲婆婆當時在屋內。

週二下午1點左右警方接報,Palo Alto市Colorado Ave 900號路段的一家民宅,兩名青年匪徒踢破側門闖入。

當時有一名70多歲婆婆在屋中,嫌犯開始搜刮屋內財物,包括婆婆身上的珠寶和現金,然後從車庫駕駛她的2004年Honda Civic逃離現場,婆婆沒有受傷。

警方根據目擊者線索追捕到嫌犯,分別是15歲和17歲的青年,他們還涉嫌偷車、汽車爆竊、聖荷西民宅行盜等其他罪行。

