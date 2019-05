被Muni輕軌列車車門夾手受傷 華裔婦向市府索償（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

上個月在舊金山Embarcadero車站,被Muni輕軌列車車門夾住手,然後被拖落路軌受傷的華裔女子向市府索償。

事件發生在4月12日,這一段是由舊金山觀察家報最先獲得的片段,顯示一名女子被夾住手,拖落路軌的經過。

在索償的文件中,日落區居民李女士(Choi Ngor Li)自稱是這起事故的當事人,她要求市府賠償她醫藥費及精神上的損失。

李女士指,輕軌列車的司機、當時在場的一名車站職員,以及舊金山交通局三方都有疏忽,包括列車的門夾住她的手,司機仍照開車,該名車站職員並沒有幫助她,交通局明知列車車門的安全測試不合格,仍然繼續讓列車行駛。

索償文件中亦首度披露李女士當時的傷勢,包括肋骨骨折、肺部受損、脊柱和盆骨骨折,她的頭部也有受傷,還有其他還未確診的傷勢。

李女士今次的索償,是發起訴訟的先決步驟,李女士的律師Matthew Davis向本台表示,現階段暫不評論,會與家人討論後再作回應。

市府律師辦公室駁回了李女士的索償申請,市府指出,現有的證據不足以評估舊金山是否對李女士所受的傷害有責任。

事件後交通局重新檢查了所有於2017年啟用的新型列車,並在車門由原本一個感應器增加至三個。

