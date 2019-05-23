被Muni輕軌列車車門夾手受傷 華裔婦向市府索償（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

上個月在舊金山Embarcadero車站，被Muni輕軌列車車門夾住手，然後被拖落路軌受傷的華裔女子向市府索償。

事件發生在4月12日，這一段是由舊金山觀察家報最先獲得的片段，顯示一名女子被夾住手，拖落路軌的經過。

在索償的文件中，日落區居民李女士（Choi Ngor Li）自稱是這起事故的當事人，她要求市府賠償她醫藥費及精神上的損失。

李女士指，輕軌列車的司機、當時在場的一名車站職員，以及舊金山交通局三方都有疏忽，包括列車的門夾住她的手，司機仍照開車，該名車站職員並沒有幫助她，交通局明知列車車門的安全測試不合格，仍然繼續讓列車行駛。

索償文件中亦首度披露李女士當時的傷勢，包括肋骨骨折、肺部受損、脊柱和盆骨骨折，她的頭部也有受傷，還有其他還未確診的傷勢。

李女士今次的索償，是發起訴訟的先決步驟，李女士的律師Matthew Davis向本台表示，現階段暫不評論，會與家人討論後再作回應。

市府律師辦公室駁回了李女士的索償申請，市府指出，現有的證據不足以評估舊金山是否對李女士所受的傷害有責任。

事件後交通局重新檢查了所有於2017年啟用的新型列車，並在車門由原本一個感應器增加至三個。

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