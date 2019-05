亞太裔傳統月專題：韓國拌菜的歷史及製作（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

韓國料理主食以飯和湯為主,主菜旁,經常放著一碟碟拌菜點綴,顏色鮮豔且種類多,令人垂涎三尺,這些拌菜已經有百年歷史,從古時到現在,每家每戶每天都會烹調著,帶大家看看拌菜的歷史及製作。

一碟、兩碟、三碟,相信到過韓國餐廳用膳的人,對這些一碟碟的拌菜Banchan一點都不陌生,每次用餐前,有最熟悉的泡菜、芽菜、魚餅、海帶等,放在桌面上讓大家享用。

Parks Kitchen廚師Jiyoung Park說:”我認為拌菜是非常健康,拌菜可以為你提供維他命。”

烹調韓式料理多年的廚師Park解釋,在傳統的拌菜中,為什麼沒有肉類食品,只有蔬菜及海鮮。

Park指,在十至十四世紀,佛教在韓國盛行,為了迎合信眾不吃肉的習慣,民間特意創造多款素食的菜式,加上當時韓國並不流行吃肉,主食為海鮮及農菜,因此這些素菜受到大眾的歡迎。

後來坊間再將這些菜餚放進較細碟上菜,變成如今的拌菜,因此這個有幾百年的飲食文化,一直流傳至今,味道及做法始終如一。

Park說:”韓國拌菜做法一貫,沒有太大的變化,不論去價格較平宜的餐廳,還是高檔餐廳,拌菜賣相可能有分別,但其實煮法及食材都是一樣。”

拌菜主要分為兩種煮法,Muchin搞拌及 Bokkeum醃製,即是將食材和調味料混合。

Park表示,拌菜要煮得香而可口,秘訣是一定要放蔥及蒜,而麻油要在關火後才放進搞拌,因為麻油遇到熱力,香味便會蒸發。

Park亦為家庭主婦提供一個小貼士,每次烹調拌菜,份量可以多一點,將剩下的放進雪櫃,如果當晚不想煮飯,拿出拌菜配上飯,簡單的一餐便完成。

談起韓式料理,大家都會想起韓國燒烤,Park想透過拌菜,讓大家知道韓餐亦能吃得健康。

Park說:”韓國食品不只是韓燒,韓國食物營養非常平均,如果你接觸過所有的拌菜,你便會知道,因為拌菜有所有你所需的營養。”

