亞太裔傳統月專題：韓國拌菜的歷史及製作（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

韓國料理主食以飯和湯為主，主菜旁，經常放著一碟碟拌菜點綴，顏色鮮豔且種類多，令人垂涎三尺，這些拌菜已經有百年歷史，從古時到現在，每家每戶每天都會烹調著，帶大家看看拌菜的歷史及製作。

一碟、兩碟、三碟，相信到過韓國餐廳用膳的人，對這些一碟碟的拌菜Banchan一點都不陌生，每次用餐前，有最熟悉的泡菜、芽菜、魚餅、海帶等，放在桌面上讓大家享用。

Parks Kitchen廚師Jiyoung Park說：”我認為拌菜是非常健康，拌菜可以為你提供維他命。”

烹調韓式料理多年的廚師Park解釋，在傳統的拌菜中，為什麼沒有肉類食品，只有蔬菜及海鮮。

Park指，在十至十四世紀，佛教在韓國盛行，為了迎合信眾不吃肉的習慣，民間特意創造多款素食的菜式，加上當時韓國並不流行吃肉，主食為海鮮及農菜，因此這些素菜受到大眾的歡迎。

後來坊間再將這些菜餚放進較細碟上菜，變成如今的拌菜，因此這個有幾百年的飲食文化，一直流傳至今，味道及做法始終如一。

Park說：”韓國拌菜做法一貫，沒有太大的變化，不論去價格較平宜的餐廳，還是高檔餐廳，拌菜賣相可能有分別，但其實煮法及食材都是一樣。”

拌菜主要分為兩種煮法，Muchin搞拌及 Bokkeum醃製，即是將食材和調味料混合。

Park表示，拌菜要煮得香而可口，秘訣是一定要放蔥及蒜，而麻油要在關火後才放進搞拌，因為麻油遇到熱力，香味便會蒸發。

Park亦為家庭主婦提供一個小貼士，每次烹調拌菜，份量可以多一點，將剩下的放進雪櫃，如果當晚不想煮飯，拿出拌菜配上飯，簡單的一餐便完成。

談起韓式料理，大家都會想起韓國燒烤，Park想透過拌菜，讓大家知道韓餐亦能吃得健康。

Park說：”韓國食品不只是韓燒，韓國食物營養非常平均，如果你接觸過所有的拌菜，你便會知道，因為拌菜有所有你所需的營養。”

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