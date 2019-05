移民崎嶇之路：美墨邊境出現人道危機（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國土安全部的數據顯示,美國政府已經累計將6千名尋求庇護者送回墨西哥,等候其庇護申請案開庭,近期到過邊境的移民律師分享了她在邊境看到的情況,帶您了解當地的人道危機。

聯邦政府今年1月推動一項收緊庇護政策的(Migrant Protection Protocols),俗稱為留在墨西哥等待計畫,要求在美墨邊境尋求庇護的人士,在申請庇護的等待期間留在墨西哥境內,不能像過去一樣入境美國等待,使得大批尋求庇護的難民困在墨西哥境內的邊境地區。

Al Otro Lado移民律師Katie Kavanagh說:”目前邊境的情況非常絕望,很不幸的我們看到數以千計來美想尋求庇護的人士,他們從全世界不同地方過來,被迫要在很危險的邊境城市等候才能申請庇護,這個情況發生在南部邊境。”

該政策隨後延伸到加州、新墨西哥和德州,引發民權團體提告,和聯邦政府展開司法拉鋸,今年4月位於舊金山的聯邦法庭裁定,該計畫不能繼續擴展,也就是不能將新的庇護申請人送回墨西哥。

不過本月稍早前,聯邦上訴法庭裁定,允許特朗普政府可以將部分庇護申請人送回墨西哥等候其申請案的程序。

國土安全部的數據顯示,至今美國已經將6千名庇護申請人送回墨西哥境內。

另外,包括聖地牙哥加大在內多個機構聯合發布的數據指,自從特朗普政府收緊庇護政策以來,共有19.000名來美尋求庇護的人士被困在美墨邊境,等候庇護申請案的處理程序。

人潮過度擁擠導致一連串問題,甚至有兇殺案的發生,多次前往墨西哥Tijuana協助庇護申請者的移民律師談到當地的人道危機。

Kavanagh說:”人們進入邊境城市,特別是Tijuana,要等待數個星期甚至數月,才會叫到他們的名字,他們的處境非常弱勢,有人在庇護所失蹤,也有人會被犯罪組織吸收利用,也有人在非常危險的庇護所等候,甚至就在街頭等候。”

目前有多個關注組織在當地提供法律和人道服務,不過遠遠趕不上申請人數的需求。

Kavanagh說:”我們提供協助討論其庇護案一對一的諮詢,並且談論怎麼申請最好,並協助他們準備有信譽的實地訪問。”

聖地牙哥加大等多個機構的研究發現,為因應日益增加的難民,墨西哥當局製作了一份非正式的等候名單,讓有意申請庇護的人士在邊境依順序提出申請,這份名單在過去3個月內已經成長到14,000人,估計還會繼續增加。

