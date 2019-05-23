美國晶片公司入稟法院告華為竊取商業機密

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美國一間晶片初創公司控告華為副董事長徐直軍竊取商業機密，《華爾街日報》引述法律文件，徐直軍被指指示工程師冒充潛在客戶取得資料，華為反駁指控無根據，而華為本身亦有控告該公司竊取資料。

晶片初創公司CNEX去年入稟，指控華為副董事長徐直軍竊取商業機密，案件上月舉行審前聽證會，起訴細節亦曝光。

《華爾街日報》報道，法院文件顯示，CNEX指控徐直軍，指示華為一名工程師冒充潛在客戶，2016年6月與CNEX的管理人員會面，獲取商業機密資料，之後撰寫報告，交予華為旗下的晶片開發公司、海思半導體管理的競爭情報數據庫。

CNEX又指控中國廈門大學以學術研究為名，獲取公司一款電腦硬件裝置，雙方簽署了保密規定，廈門大學與華為有合作協議，會向華為提供所有研究測試報告。

CNEX代表律師引述華為一名員工的證供指，相關研究最後用於華為的晶片項目。

華為否認指控，代表律師指雖然徐直軍曾要求取得CNEX的資料，和將資料放入海思半導體的數據庫，但當時是CNEX邀請他們的工程師會面，討論CNEX的產品及技術的公開資料，不存在竊取，廈門大學提供予華為的資料，亦不包括CNEX的專用代碼。

整宗訴訟源於華為在2017年起訴CNEX及其創辦人、譯音姓黃的前華為員工竊取華為技術，之後CNEX提出反訴訟，案件下月初會在得州的法院開審。

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