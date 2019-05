司法部同意向眾院情報委員會交出通俄案報告相關文件

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部同意向國會眾議院情報委員會交出穆勒通俄案調查報告的部份相關文件。

聯邦司法部同意,眾議院情報委員會可以接觸穆勒的通俄案調查報告刪減較少的版本,以及最終可拿到與調查相關的部份文件,條件是,民主黨人放棄威脅說司法部長巴爾要負上藐視國會罪。

由於巴爾沒有出席國會作證,交出通俄案調查報告的全部內容,而被眾議院司法委員會表決通過巴爾犯下藐視國會罪。

眾議院情報委員會主席Adam Schiff說,司法部首先在下星期前交出穆勒通俄案調查報告中,其中12個類別與反情報和外國情報有關的材料。

他又說,交出這些文件,並不代表特別檢察官穆勒或者前白宮法律顧問Don McGahn不用到國會作證。

至於原訂情報委員會本星期要表決執行,發出傳票去傳召司法部長巴爾到國會作證的事現已取消。

