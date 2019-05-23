舊金山華裔長者被報稱失蹤 其家發現人體殘肢（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方在調查一宗失蹤人口案時，在Outer Mission區一間屋發現人體殘肢，有鄰居表示，曾經聽過屋內傳出爭執的聲音。

舊金山警方週二晚公布，在調查73歲男子Benedict Ching失蹤一案時，到訪Ching位於De Monte街100號路段的住宅，警方認為案件有可疑，進一步調查後，在屋內發現人體殘肢，警方將案件列作兇殺案處理。

本台週三來到案發現場，這一間淡黃色的住宅，就是發現人體殘肢的地方，警方繼續架起封鎖線，鑑證人員全副武裝進入屋內調查，有不願上鏡的鄰居指，警方星期一開始來到這裡調查。

鄰居說：”我基本上是那天早上見過有警察來，說他（失蹤人士）的妹妹報稱他失蹤，然後來了檢查，開了個車房門，之後發生什麼事我就不清楚，後來由當晚上開始查到第二日凌晨3、4時。”

另一名鄰居說：”看到一大堆警員週一下午的時候出現，還有便衣，還有FBI，我們就知道沒有那麼單純，因為一般單身老人在家裡面過世，不會那麼複雜。”

De Monte街這裡每星期二洗街，鄰居表示，Ching每星期會出來移走汽車，只有這個星期沒有，他的銀色汽車上亦多了張罰單。

鄰居指，Ching在這裡住了超過30年，他是華裔，同時懂講英文及一些菲律賓話，而他為人低調，極少與人打招呼。

鄰居說：”一星期都是見一兩次，他都是出來移車，我不清楚，我們很少打招呼，他為人很少與人聊天，是唐人。”

鄰居Richard Maldonado說：”他住在這裡多年了，我只是認識他，打招呼，他獨來獨往，據我所知他獨居，他多年前曾與女兒同住，後來又分開住，近來他的女兒帶了幾個孫，又開始住在這裡。”

有鄰居指，失蹤人士譯音姓程的男子，大部分時間都是獨居，不過在4月份，他的女兒一家人就搬來住，鄰居聽過間中有爭吵的聲音由屋內傳出。

鄰居陳女士（Mei Chan）說：”我們聽到類似”碰碰”的聲音，透過牆壁，可能他們打架，我不知道。”

法醫未公布受害人的身份，而Ching仍然失蹤，有鄰居指，最後一次見到Ching是上星期。

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