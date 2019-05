舊金山華裔長者被報稱失蹤 其家發現人體殘肢（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方在調查一宗失蹤人口案時,在Outer Mission區一間屋發現人體殘肢,有鄰居表示,曾經聽過屋內傳出爭執的聲音。

舊金山警方週二晚公布,在調查73歲男子Benedict Ching失蹤一案時,到訪Ching位於De Monte街100號路段的住宅,警方認為案件有可疑,進一步調查後,在屋內發現人體殘肢,警方將案件列作兇殺案處理。

本台週三來到案發現場,這一間淡黃色的住宅,就是發現人體殘肢的地方,警方繼續架起封鎖線,鑑證人員全副武裝進入屋內調查,有不願上鏡的鄰居指,警方星期一開始來到這裡調查。

鄰居說:”我基本上是那天早上見過有警察來,說他(失蹤人士)的妹妹報稱他失蹤,然後來了檢查,開了個車房門,之後發生什麼事我就不清楚,後來由當晚上開始查到第二日凌晨3、4時。”

另一名鄰居說:”看到一大堆警員週一下午的時候出現,還有便衣,還有FBI,我們就知道沒有那麼單純,因為一般單身老人在家裡面過世,不會那麼複雜。”

De Monte街這裡每星期二洗街,鄰居表示,Ching每星期會出來移走汽車,只有這個星期沒有,他的銀色汽車上亦多了張罰單。

鄰居指,Ching在這裡住了超過30年,他是華裔,同時懂講英文及一些菲律賓話,而他為人低調,極少與人打招呼。

鄰居說:”一星期都是見一兩次,他都是出來移車,我不清楚,我們很少打招呼,他為人很少與人聊天,是唐人。”

鄰居Richard Maldonado說:”他住在這裡多年了,我只是認識他,打招呼,他獨來獨往,據我所知他獨居,他多年前曾與女兒同住,後來又分開住,近來他的女兒帶了幾個孫,又開始住在這裡。”

有鄰居指,失蹤人士譯音姓程的男子,大部分時間都是獨居,不過在4月份,他的女兒一家人就搬來住,鄰居聽過間中有爭吵的聲音由屋內傳出。

鄰居陳女士(Mei Chan)說:”我們聽到類似”碰碰”的聲音,透過牆壁,可能他們打架,我不知道。”

法醫未公布受害人的身份,而Ching仍然失蹤,有鄰居指,最後一次見到Ching是上星期。

