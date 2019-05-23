舊金山女長者被人禁錮強姦 受害人是華裔（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山一名74歲的華裔婦女在住家附近早晨步行的時候，被人強行拖進屋內，強姦禁錮4、5個小時，涉案男子將在週四出庭。

發生罪案的地點是在Crocker Amazon區布拉格街1300號的路段，法庭文件顯示，一名74歲的華裔婦女，在5月10日上午8點在住家附近早晨散步的時候，被一名男子強行拉進屋内，用的是車庫旁的一道門。

受害婦女不斷掙扎，但是無法掙脫，她也被屋内的一隻狗咬傷雙腳、腳踝和左臀，涉案男子之後將受害人拉進一個房間内，對受害人強姦和性侵4、5個小時。

受害人向警方透露頸項被勒，失去知覺，涉案男子之後為受害人穿上衣服，將她放置在行人道上。

受害人被發現時沒有手機、鑰匙、内衣和鞋。

而在下午1點半，一名路過的行人發現受害人在行人走道上，便打電話報警，受害人隨後被送到舊金山總醫院接受治療。

附近居民在聽聞事件後，表示鄰里治安不錯，但對事件非常反感。

有市民說：”這裡一般安全，偶爾會有汽車盜竊案，但沒有像這樣的事情發生。”

被逮捕的男子是Manuel Jesus Amador，舊金山地檢處表示，他將於週四上午提堂，面對的控罪包括綁架、暴力強姦、性侵等。

舊金山地檢處發言人Maxwell Szabo說：”我們有個74歲的受害人，考慮涉嫌發生的事情，我們很關心她的身心安全，我們將竭盡所能協助她從創傷中恢復。”

疑犯是洪都拉斯籍人，沒有犯罪前科，地檢處表示，基於公衆安全，將要求法庭讓他不得保釋。

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