英日公司暫停與華為做生意 中國政府據報或出手救華為

【i-CABLE】

面對美國政府封殺華為,英國芯片設計公司ARM和日本電訊商都暫停與華為做生意,據報中國政府隨時出手拯救華為。

美國財長姆欽指,美方願意在之前談判的基礎上,繼續與中國的貿易談判。彭博引述消息人士指,中國政府雖然一方面想繼續與美國談判,解決問題,但同時亦正制度急緊方案拯救華為,其中的選項包括向華為提供資金援助。

另外,美國財政部公佈將會向本地晶片及軟件商給予5年稅務減免,以減低企業受中美貿易戰的影響。

受美國發出華為封殺令影響,多間英國及日本電訊及科技企業都加入配合,其中包括英國晶片設計公司ARM表示暫停與華為做生意。

另外彭博報道,美國考慮把5間中國企業列入制裁黑名單,再有3間公司名曝光,除了日前公佈的海康威視及大華股份外,其餘3間公司,分別是在深交所掛牌的美亞柏科和科大訊飛,以及沒有上市的曠視,其中美亞柏科是從事大數據及電子數據取證的公司,客人包括內地司法部門及執法機關,科大訊飛就是做人工智能語音技術,至於曠視就發展人臉識別。

在中美兩國矛盾加深之際,美國財長姆欽在眾議院聽證會上表示,仍然希望中美能夠重返談判桌,但強調必需建基於之前的討論,美國現階段沒有計劃派官員到北京,恢復中美貿易磋商,兩國何時重啟會談亦未有時間表。

但姆欽指,特朗普總統下月28至29日出席在日本舉行的二十國集團峰會,屆時很可能與國家主席習近平會面。

他又透露,在未來30日甚至45日內,都不會就另外三千多億美元中國進口貨開徵兩成半關稅作決定。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。