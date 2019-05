國畫家張大千誕辰120週年 長女張心瑞談對父親印象（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年是享譽國際的國畫家張大千誕辰120週年,本台為大家專訪了張大千的長女,今年92歲的張心瑞,談談她對父親的印象。

張心瑞是張大千的長女,11個兄弟姊妹中,目前只有她和另外兩個弟弟仍然在世,其中一個弟弟在俄勒岡州,另一個在巴西,而她目前多數時間在溫哥華居住,回憶童年,她說她和弟弟葆蘿跟在父親身邊時間最多。

張心瑞說:”因為我跟我弟弟兩個,就是我父親作畫,一方面我們也要學習,再一個就是說顏色、水碗、墨,我們也要在旁邊伺候,跟他也學畫。”

1949年張大千離開中國大陸,分別在巴西、加州,以及台灣等地居住過,張心瑞則留在大陸,直到1963年才有機會再與父親在巴西團聚,並生活一年。

雖然張心瑞當時已改做工藝美術,但她仍可以臨摹父親的作品。

張心瑞說:”我父親看了很高興,他說,妳還沒有忘掉呢,就是說因為我後來就沒畫這個了,因為去搞漆器去了,他也很高興,而且一般來說他不會對子女怎麼讚揚你,表揚你,可是你看得出來他很高興。”

張大千對畫作精益求精,對家人也要求嚴格,遵循傳統禮教,尊敬長輩,愛護晚輩,禁止菸酒和賭博。

張心瑞說:”平常我父親,其實你不違反這幾樣,是很慈祥的一個父親,跟我們兒女、姪兒男女,都喜歡我父親,因為我父親,四川話叫擺龍門陣,他的龍門陣又多,因為我父親走的地方也多,見聞廣,哪個地方,所以大家都覺得我父親和藹可親,都喜歡接觸他。”

作為女兒,張心瑞又怎樣評價父親的藝術呢?

張心瑞說:”我覺得我父親的畫,每一樣畫我今天來說,我父親現在不在了,我就說他是集大成,就是說集人物,畫人物畫,畫山水畫,畫花鳥,畫林毛走獸,他每一樣,每一個畫種,他都能畫得很好。”

張心瑞還說,非常崇敬和崇拜父親,認為父親在繪畫方面,技巧全面而且多樣化。

張心瑞說:”因為他在作畫上面,永遠不會放下他的畫筆,在任何條件艱苦的情況下,都不放下的,因為他在敦煌差不多3年,那個條件聽他們說起來,的確是相當苦,可是他能夠堅持下來,而且不容易,還臨摹了這麼多。”

張心瑞覺得父親另一個偉大之處,就是將東西方藝術結合,張大千曾與西班牙藝術大師畢加索見面交流。

張心瑞說:”特別是把中國的文化藝術,就是說繪畫方面,傳統的東西,推廣發揚到西方國家,好多西方國家對中國畫並不是很了解,我對我父親的確是很崇敬的,我覺得很了不起。”

