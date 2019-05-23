國畫家張大千誕辰120週年 長女張心瑞談對父親印象（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年是享譽國際的國畫家張大千誕辰120週年，本台為大家專訪了張大千的長女，今年92歲的張心瑞，談談她對父親的印象。

張心瑞是張大千的長女，11個兄弟姊妹中，目前只有她和另外兩個弟弟仍然在世，其中一個弟弟在俄勒岡州，另一個在巴西，而她目前多數時間在溫哥華居住，回憶童年，她說她和弟弟葆蘿跟在父親身邊時間最多。

張心瑞說：”因為我跟我弟弟兩個，就是我父親作畫，一方面我們也要學習，再一個就是說顏色、水碗、墨，我們也要在旁邊伺候，跟他也學畫。”

1949年張大千離開中國大陸，分別在巴西、加州，以及台灣等地居住過，張心瑞則留在大陸，直到1963年才有機會再與父親在巴西團聚，並生活一年。

雖然張心瑞當時已改做工藝美術，但她仍可以臨摹父親的作品。

張心瑞說：”我父親看了很高興，他說，妳還沒有忘掉呢，就是說因為我後來就沒畫這個了，因為去搞漆器去了，他也很高興，而且一般來說他不會對子女怎麼讚揚你，表揚你，可是你看得出來他很高興。”

張大千對畫作精益求精，對家人也要求嚴格，遵循傳統禮教，尊敬長輩，愛護晚輩，禁止菸酒和賭博。

張心瑞說：”平常我父親，其實你不違反這幾樣，是很慈祥的一個父親，跟我們兒女、姪兒男女，都喜歡我父親，因為我父親，四川話叫擺龍門陣，他的龍門陣又多，因為我父親走的地方也多，見聞廣，哪個地方，所以大家都覺得我父親和藹可親，都喜歡接觸他。”

作為女兒，張心瑞又怎樣評價父親的藝術呢？

張心瑞說：”我覺得我父親的畫，每一樣畫我今天來說，我父親現在不在了，我就說他是集大成，就是說集人物，畫人物畫，畫山水畫，畫花鳥，畫林毛走獸，他每一樣，每一個畫種，他都能畫得很好。”

張心瑞還說，非常崇敬和崇拜父親，認為父親在繪畫方面，技巧全面而且多樣化。

張心瑞說：”因為他在作畫上面，永遠不會放下他的畫筆，在任何條件艱苦的情況下，都不放下的，因為他在敦煌差不多3年，那個條件聽他們說起來，的確是相當苦，可是他能夠堅持下來，而且不容易，還臨摹了這麼多。”

張心瑞覺得父親另一個偉大之處，就是將東西方藝術結合，張大千曾與西班牙藝術大師畢加索見面交流。

張心瑞說：”特別是把中國的文化藝術，就是說繪畫方面，傳統的東西，推廣發揚到西方國家，好多西方國家對中國畫並不是很了解，我對我父親的確是很崇敬的，我覺得很了不起。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。