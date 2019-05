【KTSF】

舊金山警方正追緝兩名匪徒,他們涉嫌週三晚在金門公園附近劫走一名婦人的汽車。

警方是於晚上10時20分接獲舉報,地點在Lincoln Way夾24大街。

59歲受害婦人當時正登上泊在街上的汽車,期間兩名匪徒把她拉出車外,再把她的汽車駛走。

婦人在劫車過程中有受傷,需要送院治療,沒有生命危險,兩名匪徒目前仍然在逃。

