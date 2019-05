【KTSF】

有最新研究發現,在美國因為癌症死亡的人數下降,不過,因為心臟病致死的人數卻上升。

疾病預防控制中心(CDC)的最新研究發現,從1999至2017年,死於癌症的美國成年人下降了19%,而死於心臟病的人,雖然從1999至2011年期間下降22%,但在2017年卻又上升4%。

專家指心臟病致死人數上升,很可能是與過度肥胖人數上升有關。

不過,美國心臟協會的首席科學和醫學主任就表示,九成的心臟病都是可以預防的,而且方法簡單,只要更多運動,不要吸煙,保持血壓穩定和維持健康體重。

