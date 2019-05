北灣Marin縣美籍泰利班士兵刑滿出獄

【KTSF 江良慧報導】

有”美國塔利班”之稱,來自北灣Marin縣,2001年在阿富汗被捕的21歲美籍泰利班士兵John Walker Lindh,服刑17年後週四獲得釋放。

Lindh重獲自由,他是美國在反恐戰爭中,第一個被囚的土生美國人。

Lindh在北灣Marin縣長大,16歲開始改信伊斯蘭教,經盤問下,他承認自己在2000年曾到過巴基斯坦,並和一個極端伊斯蘭組織一起受訓,他之後轉到阿富汗,成為泰利班成員。

Lindh被判入獄20年,因為行爲良好,服刑17年後獲提早釋放。

前紐約警局情報主管Mitch Silber說:”他不能獨自登入或瀏覽社交媒體,他不能擁有自己的電郵地址,可能也限制他可以見那些人。”

有報導指Lindh被囚期間曾發表支持極端組織伊斯蘭國的言論,有人要求就此調查。

根據懲教部門的報告指出,Lindh曾經在電郵中表示一旦獲釋,他會移居他也有公民身份的愛爾蘭,又或者是波多黎各。

