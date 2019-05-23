北灣Marin縣美籍泰利班士兵刑滿出獄

【KTSF 江良慧報導】

有”美國塔利班”之稱，來自北灣Marin縣，2001年在阿富汗被捕的21歲美籍泰利班士兵John Walker Lindh，服刑17年後週四獲得釋放。

Lindh重獲自由，他是美國在反恐戰爭中，第一個被囚的土生美國人。

Lindh在北灣Marin縣長大，16歲開始改信伊斯蘭教，經盤問下，他承認自己在2000年曾到過巴基斯坦，並和一個極端伊斯蘭組織一起受訓，他之後轉到阿富汗，成為泰利班成員。

Lindh被判入獄20年，因為行爲良好，服刑17年後獲提早釋放。

前紐約警局情報主管Mitch Silber說：”他不能獨自登入或瀏覽社交媒體，他不能擁有自己的電郵地址，可能也限制他可以見那些人。”

有報導指Lindh被囚期間曾發表支持極端組織伊斯蘭國的言論，有人要求就此調查。

根據懲教部門的報告指出，Lindh曾經在電郵中表示一旦獲釋，他會移居他也有公民身份的愛爾蘭，又或者是波多黎各。

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