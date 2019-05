勇士球迷搶購西岸冠軍球衣 總決賽門票公開發售（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

金州勇士週一晚勝出後,印上西岸冠軍的球隊衣物隨即推出發售,吸引不少球迷爭相搶購,而總決賽由勇士主場的門票週二公開發售。

這些印上西岸冠軍字眼的服飾,在勇士球員回到灣區前已經開始發售,吸引不少球迷排隊購買。

Dick’s Sporting Goods運動用品公司店員Amy Vanderlin說:”這裡有一群球迷排隊,等開店入來買服裝,我們剛剛收到T恤的來貨,就即時拿出來,準備好讓球迷買。”

勇士連續5年贏得西岸冠軍,並晉身總決賽,是近50年來第一支有如此佳績的球隊,僅次於50年代的波士頓塞爾特人,他們曾連續10次晉身總決賽,講起週一晚的比賽,不少球迷都意猶未盡。

球迷Patricia Innes說:”賽事很緊張,我有去看比賽,你看看。”

球迷Sherry Topete說:”他們表現太好了,我的天,我一直都保持信念,而他們做到了,不論遇到任何困難。”

不過勇士的賽季尚未完結,他們仍要與東岸的冠軍爭奪本季總冠軍,勇士的對手將會是密爾沃基公鹿Bucks或多倫多速龍。

總冠軍之戰將於5月30日展開,由於勇士的常規賽戰績不夠公鹿及速龍優秀,因此第一及第二場的比賽勇士會先作客,第三及第四場的比賽將於6月5日及6月7日舉行,勇士才會主場作賽。

勇士隊宣布這兩場比賽的門票週二下午4時開始在網站公開發售,網址:http://warriors.com

