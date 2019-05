特朗普與民主黨領袖會面不歡而散

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與國會民主黨領袖週三早上的會面不歡而散,因為眾議長普洛西在會面前指控特朗普,在特別檢察官穆勒的通俄案調查中,似乎有隱瞞事實的真相,隨即惹怒特朗普。

特朗普原本在白宮與國會參眾兩院領袖討論基建大計,但特朗普突然離場,又沒有與民主黨人握手,他隨即在白宮玫瑰園召開記者會,揚言他不願意與民主黨人合作,直至他們結束在國會的通俄案調查為止。

特朗普說:”我走進房間,對參議員舒默和眾議長普洛西說,我希望做基建,比你們希望做得更多,我真的精於這些工作,但你知道嗎?在此情況下不能工作,結束這些虛假調查吧。”

特朗普憤怒離場,因為有份開會的眾議長普洛西在開會前幾個小時,指控特朗普在通俄案調查中隱瞞事實真相。

普洛西說:”我們相信,美國總統有隱瞞。”

對於這個指控,特朗普極力否認。

特朗普說:”原本開心走進去開會,我進去看見那些較早時說我有隱瞞的人,我沒有隱瞞。”

不過,民主黨人說特朗普離場只是做騷。

普洛西說:”調查已在進行中,三週前我們會面時,他仍與我們會面。”

現時國會有越來越多聲音要求對特朗普發起彈劾問責,穆勒的通俄案調查報告,曾經指控特朗普在十種情況下涉嫌妨礙司法,民主黨人接連傳召關鍵人士作證,以及要求提供相關的文件,都被特朗普政府阻撓,引起民主黨人非常不滿,認為特朗普想隱瞞真相。

