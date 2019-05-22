特朗普與民主黨領袖會面不歡而散

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與國會民主黨領袖週三早上的會面不歡而散，因為眾議長普洛西在會面前指控特朗普，在特別檢察官穆勒的通俄案調查中，似乎有隱瞞事實的真相，隨即惹怒特朗普。

特朗普原本在白宮與國會參眾兩院領袖討論基建大計，但特朗普突然離場，又沒有與民主黨人握手，他隨即在白宮玫瑰園召開記者會，揚言他不願意與民主黨人合作，直至他們結束在國會的通俄案調查為止。

特朗普說：”我走進房間，對參議員舒默和眾議長普洛西說，我希望做基建，比你們希望做得更多，我真的精於這些工作，但你知道嗎？在此情況下不能工作，結束這些虛假調查吧。”

特朗普憤怒離場，因為有份開會的眾議長普洛西在開會前幾個小時，指控特朗普在通俄案調查中隱瞞事實真相。

普洛西說：”我們相信，美國總統有隱瞞。”

對於這個指控，特朗普極力否認。

特朗普說：”原本開心走進去開會，我進去看見那些較早時說我有隱瞞的人，我沒有隱瞞。”

不過，民主黨人說特朗普離場只是做騷。

普洛西說：”調查已在進行中，三週前我們會面時，他仍與我們會面。”

現時國會有越來越多聲音要求對特朗普發起彈劾問責，穆勒的通俄案調查報告，曾經指控特朗普在十種情況下涉嫌妨礙司法，民主黨人接連傳召關鍵人士作證，以及要求提供相關的文件，都被特朗普政府阻撓，引起民主黨人非常不滿，認為特朗普想隱瞞真相。

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