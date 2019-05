3位加州衆議員提出加強保護租客提案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

3位代表灣區的加州衆議員提出加強保護租客的提案,在經過修改後,將交由州議會表決。

灣區租金是全國最高的地區之一,3名灣區的加州衆議員,代表舊金山的邱信福、代表奧克蘭市(屋崙)的Rob Bonta,和代表東灣Concord的Timothy Grayson提出兩項保護租客的提案,AB1482將限制房東不能過分加租,受提案影響的是全加州沒有受到租金管制的住屋單位。

提案把這些單位的加租上限定在消費物價指數加5%,也就是大約7.5%到8%之間,修改後的提案版本,將不包括十年内建成的新單位,而提案也將在十年後失效。

另外的AB 1481提案,房東若要逼遷祖客,必須提供正當理由,例如租客不交租金等。

修改條文將規定,租客在住滿6個月後才會受到這法例的保護,而房東要是有4間房子或以下的話,將不需要付搬遷費,這法例也同樣有十年期限。

衆議員邱信福表示,因為不想限制新房屋的建設,所以修改提案。

兩項提案已經通過加州衆議會的撥款和政策委員會,預計月底能夠交給衆議會全體大會表決。

