舊金山七旬女長者被歹徒拉入屋強姦後棄置街頭

舊金山Excelsior區一名74歲女長者本月初在街上走路時,被一名男子強行拉入屋,遭非法禁錮數小時,期間反覆遭男子強暴,更被屋內的狗咬傷,一度失去知覺,最終被拋棄到街上,疑犯已經被捕。

舊金山地檢官辦公室表示,5月10號上午8點左右,74歲女事主在McLaren公園旁的Prague街行走,突然被一名男子抓住,並強行拉入他的住所,期間女事主被一隻牛頭犬咬傷。

男子將女事主鎖在房間內4、5個小時,期間反覆性侵並強暴她,女事主失去知覺長達半小時。

男子犯案後將她拖出屋子,並將她拋棄在街上,一名途人發現女事主後報警,她隨後被送往舊金山總醫院治療。

案發一週後,警方拘捕47歲疑犯Manuel Jesus Amador。

目前地檢官辦公室要求法庭拒絕讓疑犯保釋,並指鑒於案件的嚴重程度,疑犯一旦出獄,將對公眾造成危害。

法官將於週四決定是否批准疑犯保釋。

