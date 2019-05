【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一個華裔抄牌員在華埠發停車罰單時,被司機襲擊,抄牌員用胡椒噴霧還擊。

警方資料顯示,上週六凌晨兩點,一名華裔抄牌員在Grant Avenue 1100號地段向亞裔疑犯開停車罰單時,疑犯用車撞事主的車尾,事主嘗試與疑犯交換資料,可是疑犯踩油加速汽車引擎,抄牌員於是用胡椒噴霧還擊,疑犯最後逃離現場。

警方表示,疑犯是一名40多歲的亞裔男子。

另一宗罪案消息,警方資料顯示,週日下午4點幾,一個30歲華裔男人在Van Ness大道夾Clay街停車在街上時,在汽車裡面遇劫,兩名非洲裔女子從事主手裡搶走大麻,然後乘車離去,兩宗案件的疑犯仍然在逃。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。