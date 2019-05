【KTSF】

舊金山警方在調查一名73歲長者失蹤的案件時,在Outer Mission區一間民宅內發現人體殘骸,暫時未知兩者是否有關連。

警方表示,週二早上11時40分左右,警方接報指住在Del Monte街100號路段,73歲長者Benedict Ching可能失蹤。

警員到他的住宅查看他的情況,隨後發現案件有可疑,於是將案件列為罪案調查。

調查期間,警員在Ching的住宅內發現人體殘骸,舊金山法醫官辦公室已派員到場,死者身份及死因有待確認。

警方透露聯邦調查局亦已介入調查,呼籲有線索的民眾撥打(415) 575-4444協助調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

