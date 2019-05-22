舊金山司機漠視單車線 市民拍視頻望當局正視問題（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

週日舉行的Bay to Breakers令舊金山市内交通擠塞，一些司機完全漠視單車線和單車騎士安全的行為，被一名單車騎士拍下，上載到社交媒體。

這段由單車騎士Brad Williford上傳到Twitter的視頻顯示，Folsom街的這個路段，車輛直接在綠色的單車線上行駛，當成是一般的行車線。

This isn't a bike lane. This is a planning disaster. This is a place where we keep seeing preventable injuries. We've had a board approved plan to fix this block for 6 months. It will take a paint crew one day to fix it. What's the hold up @sfmta_muni? Please help @MattHaneySF. pic.twitter.com/HbjGI9dMxL — Brad Williford (@Brad_in_SF) May 19, 2019

這段視頻到週三下午為止，共有超過8萬人看過，單車騎士希望，舊金山交通局能夠盡快建設一個受保護的單車線。

當局表示，車輛和單車的車禍中，有42%是因爲T字型撞擊，即是車輛撞上橫向行駛的單車。

Folsom街這路段，也已經有88名行人車禍受傷，72名單車騎士在車禍中受傷。

Folsom街一些路段，已經將單車線和一般行車線分隔開，但因爲這項工程涉及改變巴士架空電纜的位置，比較複雜，當局表示將盡快完成這項工作。

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