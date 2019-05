舊金山司機漠視單車線 市民拍視頻望當局正視問題（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

週日舉行的Bay to Breakers令舊金山市内交通擠塞,一些司機完全漠視單車線和單車騎士安全的行為,被一名單車騎士拍下,上載到社交媒體。

這段由單車騎士Brad Williford上傳到Twitter的視頻顯示,Folsom街的這個路段,車輛直接在綠色的單車線上行駛,當成是一般的行車線。

This isn't a bike lane. This is a planning disaster. This is a place where we keep seeing preventable injuries.

We've had a board approved plan to fix this block for 6 months. It will take a paint crew one day to fix it.

What's the hold up @sfmta_muni? Please help @MattHaneySF. pic.twitter.com/HbjGI9dMxL

— Brad Williford (@Brad_in_SF) May 19, 2019