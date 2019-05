Millbrae市正在徵集中文名字（視頻）

【i-CABLE】

中半島Millbrae市居民,現在有機會為該市取一個自己喜歡的中文名字,Millbrae文化交流協會目前正在徵集名稱,然後交由市議會最後決定。

Millbrae目前有接近半數居民都是華裔,在上星期的市議會中,發起中文名字徵集活動的Millbrae文化交流協會(Millbrae Culture Committee),已在會議中提出徵名建議,希望市民選一個有意思、簡單易記又接近發音的中文名。

現在翻譯的中文名有米爾布雷、密爾布瑞等,Millbrae市府也希望能選出一個正式的官方中文名,未來發中文稿件也可以統一使用,目前徵集的名字有美寶市、蜜蕊市等。

有興趣參與徵名活動的市民,可以上網填寫建議或電郵至[email protected],徵名的截止日期是5月31日。

