國會有更多民主黨人要求彈劾特朗普

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的前白宮法律顧問Don McGahn,由於無理會國會眾議院司法委員會的傳票,週二缺席國會聽證會,有可能犯下藐視國會罪,跡象顯示,白宮似乎迴避穆勒的通俄案調查,因此有越來越多民主黨人傾向採取更激進策略,來發起彈劾特朗普。

特朗普指示McGahn不要遵從眾議院司法委員會發出的傳票,到國會作證關於特朗普涉嫌妨礙司法的指控。

由於McGahn缺席作證,他涉嫌犯下藐視國會罪。

民主黨眾議院司法委員會主席Jerry Nadler說:”我們將不容許總統去阻止國民聆聽這作證,也不會容許總統停止這調查。”

今次眾議院司法委員會特意留下一張空櫈照舊開會,也是今個月內第二次有這種情況出現。

上次司法部長巴爾被要求向國會提供穆勒調查報告的完整版本,但他不理會傳票,無現身作證,同樣被指控藐視國會。

眾議院司法委員會主席說,他們準備訴諸法律行動,去獲取McGahn的證詞,不過McGahn的律師說,由於McGahn是特朗普的前任顧問,可以獲得豁免不用到國會作證,也毋需提交與通俄案調查有關的文件。

白宮指,這些文件涉及行政特權機密利益和特權。

由於穆勒的調查報告列出有十種情況,懷疑特朗普觸犯妨礙司法,白宮也抗拒所有民主黨人的要求調查特朗普涉嫌妨礙司法的指控,因此激起更多民主黨人認為,唯一的選擇就是向眾議長普洛西施壓,對特朗普發起彈劾調查。

民主黨聯邦眾議員John Yarmuth說:”彈劾程序將不可避免,只是時間問題,不是如果的問題。”

民主黨聯邦眾議員Alexandria Ocasio說:”我們不害怕選舉,我們需要維護法紀。”

