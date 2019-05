文翠珊提新脫歐協議草案 仍未得工黨及保守黨脫歐派支持

【i-CABLE】

英國首相文翠珊提出新的脫歐協議草案,最大讓步是承諾讓議員投票決定是否舉行第二次脫歐公投,但新草案仍然得不到工黨及保守黨脫歐派的支持,據報多名閣員促請文翠珊擱置把草案第四度提上國會表決。

文翠珊日前預告新的脫歐協議草案,會加入”大膽”建議,她週二披露主要內容,希望議員認真審視,支持新草案,指這次是落實脫歐的最後機會。

新版草案主要有十點內容,最大的讓步是一直拒絕舉行第二次公投的文翠珊,承諾在國會通過脫歐協議草案後,容許議員投票決定是否就接納脫歐協議舉行確認性公投。

第二點讓步是議員可投票決定脫歐後,與歐盟的關稅安排,在”臨時關稅同盟”及舊草案的關稅安排中、二選一。

若議員選擇”臨時關稅同盟”,而工黨又在下次大選上台執政,便有可能改成永久關稅同盟。

北愛邊界後備方案,文翠珊表示會在明年年底前,尋求以”替代安排”取代。

文翠珊準備於下月第一個星期,把脫歐協議草案第四度提上國會闖關。她把草案大幅修改,數項主要內容都接近工黨的要求,但仍然得不到支持,工黨黨魁科爾賓認為是換湯不換藥,內容沒根本改變。

在保守黨內亦受到各派系激烈反對,疑歐派領軍人物約翰遜認為容許第二次公投和就關稅安排投票,是違背當初公投決定脫歐的意願,最少20名上一次支持草案的保守黨議員表明今次投反對票,預料今次反對人數會比第三次表決更多。

一批保守黨議員即時約見1922後座議員委員會主席,要求立即修改黨規,容許再對文翠珊提出不信任動議。

財相夏文達呼籲國會議員支持新草案,警告硬脫歐會對英國經濟和國民生活造成嚴重影響。

