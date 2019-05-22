搵屋住專題：舊金山南岸區低於市價單位放售（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山南岸區有一間低於市價的單位放售，給中等收入人士申請。

位於Beale街400號的這棟公寓大樓建於2001年，有一間兩睡房單位放售，售價為409,444元，HOA為每月907元，單位附帶一個停車位，大樓內有健身設施。

申請人在過去的3年內不得持有物業、獲得市府核准的金融機構發出的貸款預審批、並持有首次置業人士講座證書。

申請人年收入限制方面，二人家庭不得超過98,500元，三人家庭不得超過110,850元，四人家庭不得超過123,150元。

這個單位將於5月29號下週三下午5點至晚上7點開放參觀。

申請截止日期為6月4號下午5點，查詢申請詳情，請點擊：http://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000GlP3WUAV

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