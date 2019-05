聯儲局短期不會改變貨幣政策 聯合國調低經濟增長預測

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局強調,在短期內不會改變貨幣政策,另外,聯合國調低全球未來兩年的經濟增長預測。

聯儲局週三公開上次開會議息的紀錄文件顯示,決策小組成員似乎接受局方在利率政策問題上的”忍耐”立場,即是同意在未來一段時間內,對利率政策按兵不動,既不加息,也不減息。

目前的聯邦短期基金利率保持在2.25厘至2.5厘之間,文件指出,雖然全球經濟和金融狀況持續有改善,但面對特別是經濟增長溫和的環境以及沒有明顯的通脹壓力時,聯儲局需要採取觀望態度,短期內不會改變貨幣政策。

不過,長遠來說,對於利率的走勢,聯儲局官員就出現意見分歧,此外,局方許多官員都同意聯儲局主席包維爾的評估說,近期的低通脹只不過是暫時性。

另一方面,聯合國發表每半年一次報告,調低全球未來兩年的經濟增長GDP預測,估計今年GDP上升2.7%,明年的GDP就上升2.9%。

報告指出,在所有主要先進國家和大部份發展中地區的經濟增長前景都減弱,主要受到本土和外來因素影響。

聯合國的經濟專家表示,有需要採取更全面和針對性政策,來應對目前的經濟增長放緩。

