美國中西部遭強勁風暴吹襲 平原出現龍捲風

【KTSF 江良慧報導】

中西部地區這兩天遭受一股特別強勁的春季風暴吹襲,南部平原地區出現超過20股龍捲風,另外,廣泛地區嚴重水浸,災情最嚴重的是奧克拉荷馬州。

在奧克拉荷馬州中部,救援人員從急速上升的水流中救出被洪水圍困的人,當地週一遭受多股風暴吹襲,引發洪水暴發。

奧克拉荷馬州Richland市消防局長Mike Clark說:”我在此工作16多年以來,只看過類似情況一兩次。”

在中西部地區,數以百萬計居民這兩天都遭受極端天氣影響。

水浸問題嚴重,但卻並非唯一問題,德克薩斯、奧克拉荷馬、密蘇里和阿肯色州從週一早上到週二早上,據報有超過20股龍捲風。

奧克拉荷馬州預期還會有暴雨,政府因此呼籲居民到高處躲避,至於奧克拉荷馬東面的阿肯色州也預計會有大風、冰雹和更多的龍捲風。

