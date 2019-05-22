美國中西部遭強勁風暴吹襲 平原出現龍捲風

【KTSF 江良慧報導】

中西部地區這兩天遭受一股特別強勁的春季風暴吹襲，南部平原地區出現超過20股龍捲風，另外，廣泛地區嚴重水浸，災情最嚴重的是奧克拉荷馬州。

在奧克拉荷馬州中部，救援人員從急速上升的水流中救出被洪水圍困的人，當地週一遭受多股風暴吹襲，引發洪水暴發。

奧克拉荷馬州Richland市消防局長Mike Clark說：”我在此工作16多年以來，只看過類似情況一兩次。”

在中西部地區，數以百萬計居民這兩天都遭受極端天氣影響。

水浸問題嚴重，但卻並非唯一問題，德克薩斯、奧克拉荷馬、密蘇里和阿肯色州從週一早上到週二早上，據報有超過20股龍捲風。

奧克拉荷馬州預期還會有暴雨，政府因此呼籲居民到高處躲避，至於奧克拉荷馬東面的阿肯色州也預計會有大風、冰雹和更多的龍捲風。

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