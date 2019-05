【KTSF 黃恩光報導】

東灣Contra Costa縣社區學院推出免學費計劃,有什麼條件呢?

Contra Costa縣5間社區學院推行一個叫做”FT3″的計劃,學生如果是加州居民,第一年入讀社區學院,承諾每個學期完成修讀至少12個學分,GPA維持在2.0或以上,校方就會在學年結束時退還所有學費。

目前社區大學每個學分收費46元,預料參加免學費計劃的學生可以平均節省1,200元。

FT3免學費計劃適用於今年秋季入學的學生,截止日期是9月9號。

計劃的經費來自州政府,詳情可上網http://www.4cd.edu查詢。

