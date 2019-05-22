越華裔男童牙醫診所麻醉後死亡 母親要為兒子討公道（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州牙科委員會正在調查東灣奧克蘭（屋崙）一名4歲越南華裔男童到牙醫診所就診後失去知覺，送院後不幸死亡的事件，本台週二走訪了男童的家，以及涉及的牙醫診所，帶大家了解目前事件的進展。

死者李志勇（Ly Dung）的父母李華昌和阮清雲，仍在痛失愛子的傷痛中，本台來到他們位於奧克蘭的租屋處時，阮清雲正在為兒子奉飯，這個時候通常是他吃飯的時間，旁邊擺滿了他喜歡的玩具。

他們一家四口從越南移民來美兩年多，阮清雲不懂英語，有善心人士幫忙翻譯，她說實在無法想像帶兒子到牙醫診所看診，竟因此天人永隔。

阮清雲說：”我感覺也是一樣，這只是簡單的治療牙齒，我有個大兒子，也帶他去看牙齒，但是現在我的小兒子卻…，你知道嗎 對我是一大損失，我感覺痛失親人，我真的沒法想像感覺會怎麼樣，當事件發生的時候。”

阮清雲表示，4月24號上午，她和一位幫忙翻譯的朋友，帶著李志勇到位於奧克蘭市Edgewater Drive的的Youthful Tooth牙醫診所治療蛀牙，同意一次過讓牙醫處理兒子的18顆蛀牙，包括拔掉前排其中一顆牙，並且將18顆牙齒套上牙套。

當時兒子服下不同顏色的兩劑麻醉藥後，開始想睡覺，工作人員用輪椅將他推進診療室，之後她就在外面等候，沒有參與治療過程。

但兩個小時過去，她覺得不對勁，透過朋友詢問，才知道兒子腦部含氧量過低，又血流不止，這時候診所呼叫的救護車到場。

送院後醫生向家屬表示，患者腦部缺氧受損，肝功能異常，加上大量出血血壓過低，他們會設法救治。

李志勇住院後隔天不治，不過他的死因尚未公布，要等驗屍報告出爐才能確定。

死者母親表示，診所從當天到現在，都沒有向家屬說明到底發生了甚麼事，也完全沒有連繫家屬，她希望為兒子討回公道。

阮清雲說：”我到美國沒多久，我並未充分了解法律系統，我實在不能理解，為什麼一個簡單的看牙醫，會導致我失去兒子，現在我只能等調查結果，看看死因為何，以及它是否能為我兒子討回公道。”

本台也到訪了涉及事件的這間診所，並且與診所的經理談過話，而診所的經理告訴我們，由於事件涉及病人的隱私，而且事件還在調查當中，因此她們不便發表任何評論，拒絕了我們採訪的要求。

李志勇就診的Youthful Tooth牙醫診所，該診所位於這棟大樓內一樓的105室和106室，目前照常營業，而且病患不少，不過事件曝光後，該診所的網上評鑑分數就很低。

本台就事件詢問加州牙科委員會，該委員會以書面回應本台，表示已經針對這起病患死亡的事件展開調查，但不會評論特定調查內容。

該委員會也表示，Youthful Tooth牙醫診所，包括診所老闆和執業牙醫的相關執照均為有效。

該委員會指出，一般來說，在出現病患死亡、受傷或住院的事件時，牙醫需在7天內通報該委員會，牙科委員會就會展開調查，包括要求提供文件、進行訪問以及到診所實地拜訪，並交由專家來檢閱所有資訊，以判定當中是否涉及違反牙科執業法。

如果涉及違法，委員會就會將案件送交加州司法部長辦公室調查，至於調查要多久才會有結果，該委員會表示沒有定論。

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