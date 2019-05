越華裔男童牙醫診所麻醉後死亡 母親要為兒子討公道（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州牙科委員會正在調查東灣奧克蘭(屋崙)一名4歲越南華裔男童到牙醫診所就診後失去知覺,送院後不幸死亡的事件,本台週二走訪了男童的家,以及涉及的牙醫診所,帶大家了解目前事件的進展。

死者李志勇(Ly Dung)的父母李華昌和阮清雲,仍在痛失愛子的傷痛中,本台來到他們位於奧克蘭的租屋處時,阮清雲正在為兒子奉飯,這個時候通常是他吃飯的時間,旁邊擺滿了他喜歡的玩具。

他們一家四口從越南移民來美兩年多,阮清雲不懂英語,有善心人士幫忙翻譯,她說實在無法想像帶兒子到牙醫診所看診,竟因此天人永隔。

阮清雲說:”我感覺也是一樣,這只是簡單的治療牙齒,我有個大兒子,也帶他去看牙齒,但是現在我的小兒子卻…,你知道嗎 對我是一大損失,我感覺痛失親人,我真的沒法想像感覺會怎麼樣,當事件發生的時候。”

阮清雲表示,4月24號上午,她和一位幫忙翻譯的朋友,帶著李志勇到位於奧克蘭市Edgewater Drive的的Youthful Tooth牙醫診所治療蛀牙,同意一次過讓牙醫處理兒子的18顆蛀牙,包括拔掉前排其中一顆牙,並且將18顆牙齒套上牙套。

當時兒子服下不同顏色的兩劑麻醉藥後,開始想睡覺,工作人員用輪椅將他推進診療室,之後她就在外面等候,沒有參與治療過程。

但兩個小時過去,她覺得不對勁,透過朋友詢問,才知道兒子腦部含氧量過低,又血流不止,這時候診所呼叫的救護車到場。

送院後醫生向家屬表示,患者腦部缺氧受損,肝功能異常,加上大量出血血壓過低,他們會設法救治。

李志勇住院後隔天不治,不過他的死因尚未公布,要等驗屍報告出爐才能確定。

死者母親表示,診所從當天到現在,都沒有向家屬說明到底發生了甚麼事,也完全沒有連繫家屬,她希望為兒子討回公道。

阮清雲說:”我到美國沒多久,我並未充分了解法律系統,我實在不能理解,為什麼一個簡單的看牙醫,會導致我失去兒子,現在我只能等調查結果,看看死因為何,以及它是否能為我兒子討回公道。”

本台也到訪了涉及事件的這間診所,並且與診所的經理談過話,而診所的經理告訴我們,由於事件涉及病人的隱私,而且事件還在調查當中,因此她們不便發表任何評論,拒絕了我們採訪的要求。

李志勇就診的Youthful Tooth牙醫診所,該診所位於這棟大樓內一樓的105室和106室,目前照常營業,而且病患不少,不過事件曝光後,該診所的網上評鑑分數就很低。

本台就事件詢問加州牙科委員會,該委員會以書面回應本台,表示已經針對這起病患死亡的事件展開調查,但不會評論特定調查內容。

該委員會也表示,Youthful Tooth牙醫診所,包括診所老闆和執業牙醫的相關執照均為有效。

該委員會指出,一般來說,在出現病患死亡、受傷或住院的事件時,牙醫需在7天內通報該委員會,牙科委員會就會展開調查,包括要求提供文件、進行訪問以及到診所實地拜訪,並交由專家來檢閱所有資訊,以判定當中是否涉及違反牙科執業法。

如果涉及違法,委員會就會將案件送交加州司法部長辦公室調查,至於調查要多久才會有結果,該委員會表示沒有定論。

