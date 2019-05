【i-CABLE】

被控擅闖特朗普總統海湖莊園的華裔女子,要求辭退律師,自行辯護。

33歲譯音張玉靜的被告透過傳譯員向法官表示,自己不再需要代表律師,沒有說明原因,法官提醒她這樣做很不明智,希望她三思,但張玉靜堅持決定,控方表示關注她的精神狀況 。

法官要求張玉靜接受精神科醫生診斷,確定她有能力自行辯護,才會批准其要求。

張玉靜被控在3月10日,非法闖入特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園俱樂部,及向聯邦人員作虛假陳述。

