加州入稟法庭告特朗普政府取消高鐵撥款

【KTSF 江良慧報導】

特朗普政府上星期宣佈取消給予加州興建高鐵的近10億元後，加州週二入稟法庭，阻止聯邦政府這樣做，令加州和特朗普政府不和關係更趨緊張。

聯邦鐵路管理局上星期宣布取消9.29億元的撥款，並同時要求加州退還已經花了的額外25億元，取消撥款的原因是，加州在項目上沒有達到足夠的進度，要繼續獲得撥款，加州必須要在2022年或之前完成中谷農業心臟地帶的一段119英里長的路軌，聯邦政府就指加州來不及在限期前完成。

不過，州長紐森就指，取消撥款是要報復加州批評特朗普的移民政策，為了要興建洛杉磯來往舊金山高鐵，加州已經用了超過十年時間，但計劃一直有延誤和超支，最新的估算是在2033年完工，造價770億元。

而特朗普宣佈取消的9億多元，是造價約12億的中谷路軌的關鍵撥款。

加州預計要到2021年，才需要動用這筆錢，若到時候訴訟還未有裁決，民主黨仍然可以寄望民主黨候選人入主白宮，或贏得更多國會議席，有利加州得到撥款。

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