加州入稟法庭告特朗普政府取消高鐵撥款

特朗普政府上星期宣佈取消給予加州興建高鐵的近10億元後,加州週二入稟法庭,阻止聯邦政府這樣做,令加州和特朗普政府不和關係更趨緊張。

聯邦鐵路管理局上星期宣布取消9.29億元的撥款,並同時要求加州退還已經花了的額外25億元,取消撥款的原因是,加州在項目上沒有達到足夠的進度,要繼續獲得撥款,加州必須要在2022年或之前完成中谷農業心臟地帶的一段119英里長的路軌,聯邦政府就指加州來不及在限期前完成。

不過,州長紐森就指,取消撥款是要報復加州批評特朗普的移民政策,為了要興建洛杉磯來往舊金山高鐵,加州已經用了超過十年時間,但計劃一直有延誤和超支,最新的估算是在2033年完工,造價770億元。

而特朗普宣佈取消的9億多元,是造價約12億的中谷路軌的關鍵撥款。

加州預計要到2021年,才需要動用這筆錢,若到時候訴訟還未有裁決,民主黨仍然可以寄望民主黨候選人入主白宮,或贏得更多國會議席,有利加州得到撥款。

