中半島Brisbane市週一發生一宗企圖入屋爆竊案,警方呼籲民眾提供線索。

案發在週一早上9點15分左右,在警方公開的閉路電視畫面看到,兩名疑犯從一輛紅色Infiniti G model房車下車,並企圖進入位於Elderberry Ln.的一戶住宅,事敗後駕車離開。

警方懷疑案中其中一名疑犯和5月15日發生在Fox Sparrow Ln 100 號路段的另一宗入屋爆竊案有關,當時閉路電視有拍到疑犯是一名年輕的非洲裔男子。

