賀大器死亡報告外洩記者被查 警察局長指行動合理（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山前公辯律師賀大器死亡當日的警察報告疑似外洩，並經由一名自由新聞工作者出售給多個主流媒體，警方調查事件，並於本月初突擊搜查該名自由新聞工作者的家及辦公室，外界強烈抨擊警方侵犯新聞自由，警察局局長週二現身，就當日的行動辯護。

警察局局長Bill Scott首度公開回應外界的抨擊，他表示，之所以突擊搜查Brian Carmody的住處及辦公室，是因為懷疑Carmody犯了罪，正調查他有沒有串謀參與盜竊警察報告、接收盜竊財物，及非法傳播官方訊息等。

Scott說：”我們相信該名記者越界，我們相信他參與以上犯罪行為，我重申，這是一個大前提，也是一個問號，我們需要查清楚。”

警方兩大調查重點，分別是誰是警隊內部的洩密者，Scott指，仍未找到這個人，第二就是Carmody有否串謀犯罪，當被媒體追問有什麼證據證明Carmody有串謀犯罪，Scott表示，有一些證據，但不能夠透露。

他亦重申，尊重新聞自由，但當新聞工作者可能涉及犯罪時，警隊就有調查的責任。

Carmody知道警方對他的新指控後表示無言，他指自己絕對沒有犯罪，而他亦只是收到報告的副本。

根據主流媒體報導，灣區自由新聞工作者Carmody在賀大器死亡當日，即是2月22日，收到一份相關的警察報告，有傳他以每份2,500元的價格出售給多間主流媒體。

賀大器的家人及多名民選官員譴責警方，質疑為什麼會洩漏警察報告。

為了調查事件，警方於5月10日突擊搜查Carmody的家及辦公室，拿走他的攝錄機等器材，以及該份警察報告的副本，並將Carmody鎖上手扣帶走調查。

在Carmody多次抗議下，警方週二指，Carmody可以取回自己的財物，不過局長Scott指，Carmody仍然是調查對象。

Scott亦再次就今次洩漏事件向賀大器的家人道歉。

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