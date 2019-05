賀大器死亡報告外洩記者被查 警察局長指行動合理（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山前公辯律師賀大器死亡當日的警察報告疑似外洩,並經由一名自由新聞工作者出售給多個主流媒體,警方調查事件,並於本月初突擊搜查該名自由新聞工作者的家及辦公室,外界強烈抨擊警方侵犯新聞自由,警察局局長週二現身,就當日的行動辯護。

警察局局長Bill Scott首度公開回應外界的抨擊,他表示,之所以突擊搜查Brian Carmody的住處及辦公室,是因為懷疑Carmody犯了罪,正調查他有沒有串謀參與盜竊警察報告、接收盜竊財物,及非法傳播官方訊息等。

Scott說:”我們相信該名記者越界,我們相信他參與以上犯罪行為,我重申,這是一個大前提,也是一個問號,我們需要查清楚。”

警方兩大調查重點,分別是誰是警隊內部的洩密者,Scott指,仍未找到這個人,第二就是Carmody有否串謀犯罪,當被媒體追問有什麼證據證明Carmody有串謀犯罪,Scott表示,有一些證據,但不能夠透露。

他亦重申,尊重新聞自由,但當新聞工作者可能涉及犯罪時,警隊就有調查的責任。

Carmody知道警方對他的新指控後表示無言,他指自己絕對沒有犯罪,而他亦只是收到報告的副本。

根據主流媒體報導,灣區自由新聞工作者Carmody在賀大器死亡當日,即是2月22日,收到一份相關的警察報告,有傳他以每份2,500元的價格出售給多間主流媒體。

賀大器的家人及多名民選官員譴責警方,質疑為什麼會洩漏警察報告。

為了調查事件,警方於5月10日突擊搜查Carmody的家及辦公室,拿走他的攝錄機等器材,以及該份警察報告的副本,並將Carmody鎖上手扣帶走調查。

在Carmody多次抗議下,警方週二指,Carmody可以取回自己的財物,不過局長Scott指,Carmody仍然是調查對象。

Scott亦再次就今次洩漏事件向賀大器的家人道歉。

