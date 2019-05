全美多州有婦女示威 爭取保留墮胎權

【KTSF 張麗月報導】

全美多個州的立法議會先後通過反墮胎法案之後,全美50個州週二都有數以千計的婦女示威,爭取婦女有墮胎權。

由密蘇里州、德州以至聯邦最高法院的台階,都有數以千計的人示威,反對近期有多個州通過嚴厲的反墮胎法案。

支持墮胎權的All Above All組織共同總監Destiny Lopez說:”這些墮胎禁令遍佈全國,越來越極端,婦女尋求墮胎已不能忍受。”

其中阿拉巴馬州上星期就執行全美最嚴厲的反墮胎法案,幾乎在所有情況下,包括強姦和亂倫都不准墮胎,執行墮胎手術的醫生,也要面對最高監禁年期99年。

其他州份包括喬治亞州、密西西比和俄亥俄州,也執行所謂的”心跳法例”,即是如果發現胎兒有心跳、懷孕6星期的話,就不准墮胎。

許多這些州都面對連串法律訴訟,試圖推翻最高法院裁決婦女擁有墮胎權的Roe v Wade案例。

