特朗普指示前白宮法律顧問勿到眾議院司法委員會作證

【張麗月報導】

特朗普總統指示前白宮法律顧問Don McGahn不要前往國會眾議院司法委員會作證,白宮指,McGahn絕對可獲豁免權,McGahn週二聽從特朗普的指示,並沒有現身作證。

現任白宮法律顧問Pat Cipollone致函給眾議院司法委員會主席Jerrold Nadler,引述聯邦司法部的意見,指McGahn作為特朗普的前任法律顧問,絕對可獲豁免權,毋需理會司法委員會的傳票,依法無需提交與通俄案調查有關的文件。

白宮指,這些文件涉及行政權機密利益和特權。

McGahn是特別檢察官穆勒的通俄案調查中的關鍵人物,他向調查人員透露,特朗普多次嘗試阻止調查進行穆勒的調查報告,指有十次事件顯示特朗普有妨礙司法公正之嫌。

由於聯邦司法部長巴爾拒絕向國會提供報告沒有刪節全文,眾議院司法委員會因此傳召McGahn作證,Nadler指,若McGahn不出席聽證會,可能涉及藐視國會罪。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。