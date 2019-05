金州勇士擊敗拓荒者 連續5年成西岸總冠軍

【KTSF】

NBA西岸冠軍賽第4場,金州勇士再度打出逆轉勝,扭轉最多17分落後的局面,這已經是勇士連續第5年成為西岸總冠軍。

週一晚的比賽中,勇士對陣波特蘭拓荒者,勇士一度落後17分,Stephen Curry在第4節重整士氣,帶球上籃得分,在距離比賽結束還有不到兩分鐘結束時,Klay Thompson一記3分球入籃將比分追平。

雙方進入加時賽,在最後40秒,Draymond Green投入一個3分球,勇士比分領先,最終以119比117分再次拿下西岸冠軍。

灣區的勇士球迷歡慶球隊勝利,但並非所有球迷都能到場為球隊打氣,一個售賣二手球賽門票的網站進行了統計,發現勇士球賽的二手門票價格逐年上升。

有球迷則選擇支付5元,與其他球迷一同在私人影院觀賽。

週二下午4點,職籃總決賽其中兩場位於奧克蘭(屋崙)主場的比賽門票將開售,比賽將於6月5號及7號舉行,屆時勇士將挑戰東岸總冠軍多倫多速龍Raptors,或者是密爾沃基公鹿Bucks,有興趣到場觀賽的球迷請留意。

