美中貿易戰對台灣有何影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美中貿易戰愈演愈烈,對中國貿易依存度相當高的台灣也受到波及,不過有時危機也是轉機,本台專訪了台灣外貿協會副董事長莊碩漢,了解這場貿易戰對台灣的影響,以及台灣貿易的發展走向有甚麼轉變?

台灣對中國的貿易依存度很高,受到美中貿易戰波及,許多廠商設法要將供應鏈從中國轉移,今年第一季也出現小幅度出口的萎縮。

莊碩漢說:”台灣是以貿易立國,台灣的經濟發展相當靠外貌,假如因為中美貿易戰而造成整體的全世界的貿易量的萎縮,台灣很可能就受到影響,像最近幾個月,我們出口的小幅度萎縮,就可能是受到這樣的影響,我們最大的出口國是出口到中國大陸跟港澳。”

根據台灣官方數據,美中貿易戰爆發以來,至今已有3千億台幣資金鮭魚返鄉,也就是投資從中國回流到台灣,所謂危機就是轉機,莊碩漢表示,台灣可以抓住美中貿易戰機會的契機,產業升級並且與美國接軌。

莊碩漢說:”整個美中貿易戰的衝擊,我覺得長遠來說,從長遠的角度來看,對於台灣改變整個經濟體質,然後分散市場,還有藉這個機會,跟美國連結在一起,連結美國,升級台灣,因為台灣的成功故事,就是它不斷不斷的一直在做產業提升,在世界上具有競爭力。”

台灣總統蔡英文上任後,積極推出新南向政策,鼓勵台商到東南亞投資,莊碩漢表示,目前正是台灣分散市場的最佳契機。

莊碩漢說:”光是2017年南向的元年,台灣和東南亞貿易的成長額就將近達到15%,這是空前的,接下來就看到中美貿易戰,台商藉這個機會也大量的移到,生產基地移到東南亞來,可以說是跟其他國家比較起來,算是非常順利而且平順的。”

莊碩漢也認為,美中貿易戰之下,東南亞成為最大獲利者。

莊碩漢說:”現在就連中國的一些企業也移到東南亞,這是一個趨勢,雖然也許會有一些行政上的卡關,可是這樣的一個潮流是擋不住的,中國也要隨著世界的大貿易趨勢來做他們的轉變,因為我們在東南亞也看到很多中國的商人在做他們分散市場的轉移。他們也到越南也到柬埔寨去設立工廠,或是把他們的公司移到東南亞去,我們看到很多這樣的現象。”

莊碩漢強調,降低對中國的貿易依存度並非主要目的,台灣要向美國、日本和東南亞等全世界分散市場,有多元化的市場,才能因應全球化的變化,簡單的說就是,雞蛋不要放在一個籃子裡,才能分散投資風險。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。