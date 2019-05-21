美中貿易戰對台灣有何影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美中貿易戰愈演愈烈，對中國貿易依存度相當高的台灣也受到波及，不過有時危機也是轉機，本台專訪了台灣外貿協會副董事長莊碩漢，了解這場貿易戰對台灣的影響，以及台灣貿易的發展走向有甚麼轉變？

台灣對中國的貿易依存度很高，受到美中貿易戰波及，許多廠商設法要將供應鏈從中國轉移，今年第一季也出現小幅度出口的萎縮。

莊碩漢說：”台灣是以貿易立國，台灣的經濟發展相當靠外貌，假如因為中美貿易戰而造成整體的全世界的貿易量的萎縮，台灣很可能就受到影響，像最近幾個月，我們出口的小幅度萎縮，就可能是受到這樣的影響，我們最大的出口國是出口到中國大陸跟港澳。”

根據台灣官方數據，美中貿易戰爆發以來，至今已有3千億台幣資金鮭魚返鄉，也就是投資從中國回流到台灣，所謂危機就是轉機，莊碩漢表示，台灣可以抓住美中貿易戰機會的契機，產業升級並且與美國接軌。

莊碩漢說：”整個美中貿易戰的衝擊，我覺得長遠來說，從長遠的角度來看，對於台灣改變整個經濟體質，然後分散市場，還有藉這個機會，跟美國連結在一起，連結美國，升級台灣，因為台灣的成功故事，就是它不斷不斷的一直在做產業提升，在世界上具有競爭力。”

台灣總統蔡英文上任後，積極推出新南向政策，鼓勵台商到東南亞投資，莊碩漢表示，目前正是台灣分散市場的最佳契機。

莊碩漢說：”光是2017年南向的元年，台灣和東南亞貿易的成長額就將近達到15%，這是空前的，接下來就看到中美貿易戰，台商藉這個機會也大量的移到，生產基地移到東南亞來，可以說是跟其他國家比較起來，算是非常順利而且平順的。”

莊碩漢也認為，美中貿易戰之下，東南亞成為最大獲利者。

莊碩漢說：”現在就連中國的一些企業也移到東南亞，這是一個趨勢，雖然也許會有一些行政上的卡關，可是這樣的一個潮流是擋不住的，中國也要隨著世界的大貿易趨勢來做他們的轉變，因為我們在東南亞也看到很多中國的商人在做他們分散市場的轉移。他們也到越南也到柬埔寨去設立工廠，或是把他們的公司移到東南亞去，我們看到很多這樣的現象。”

莊碩漢強調，降低對中國的貿易依存度並非主要目的，台灣要向美國、日本和東南亞等全世界分散市場，有多元化的市場，才能因應全球化的變化，簡單的說就是，雞蛋不要放在一個籃子裡，才能分散投資風險。

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