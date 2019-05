【KTSF 劉瑩報導】

最新的報告顯示,舊金山成為全球月薪和可支配收入最高的城市。

德意志銀行新近公佈的”2019全球價格地圖”,舊金山以除稅後月薪6,526元,成為全球工資最高的城市,而在交房租後的可支配收入同樣排名第一,達到4,710元。

不過生活質量指數排名只得第九,其中,生活費得分最不理想。

舊金山同時也是全球第二最貴租城市,緊次於香港,兩睡房平均月租需3,685元。

想談戀愛,在舊金山也要做好心理準備,因為一次約會連交通、餐飲及看電影等費用就要137.5元,位列全球最貴地前十之列。

