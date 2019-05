【KTSF 林佩樺報導】

一份數據顯示,全美國平均薪水最高的員工就在南灣聖荷西,年薪中位數有117,474元,第二位是舊金山奧克蘭都會區,年薪中位數有10萬元。

跟據24/7華爾街公布的一份新數據,南灣聖荷西年薪中位數是117,474元,比其他都會地區高出15,000元,更是全美平均年薪的接近兩倍。

但這裡不只薪水高,油價、房價、外食價格也都不斐,貧富差距也在增加,物品漲價速度比美國其他地方快,因為市場可以接受。

而聖荷西也比所有大城市擁有更多高學歷人才,至少一半人有大學學位,像聖荷西州大就是錦繡未來的階梯。

有快將畢業的電腦工程學士學生表示,已有十多間公司錄取,年薪至少9萬至12萬。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。