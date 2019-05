【KTSF】

來自東灣Concord市的21歲華裔美國海軍學員Peter Zhu,因一次滑雪意外死亡,紐約一個法官裁定,Zhu的父母有權使用兒子生前採集的冷藏精子,為兒子傳宗接代。

紐約州最高法院大法官在上週四宣佈的判詞中表示,Peter Zhu的父母尚未決定是否要嘗試透過別人捐贈卵子和代孕,為Peter Zhu生兒育女,但就裁定他們可以做出這個決定。

21歲的Peter Zhu今年2月滑雪時發生意外,腦幹死亡,他父母獲得法庭許可,在拔除他的維生器前,保留他的精子並雪藏處理。

但法官就要到上星期才裁定,他們可以嘗試用精子,替已逝的兒子培育下一代。

法官說聯邦和州法例都沒有限制這種行爲,但他指出,有醫生可能因為道德理由拒絕這樣做。

