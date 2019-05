Marin縣業主將要先登記出租單位才可迫遷（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

北灣Marin縣政府為了統計縣內的房屋租賃市場數據,現要求有出租單位的業主在6月前上網登記自己的租賃單位,否則就不能逼遷租客。

去年縣參議會通過just cause正當理由迫遷條例,規定從今年1月17號起,沒城市管轄區的業主,必須提供條例訂明的正當理由,同時要向租客與縣政府提交終止租約通知,才能逼遷租客。

受影響的是有三個或以上單位的房產,但沒有限制加租幅度。

從6月1號起,業主想要逼遷租客,還需要上網登記租賃單位。

從5月21號至本月底,縣政府將在Fairfax、Novato與Corte Madera舉辦登記諮詢活動,幫助有需要的業主登記,查詢詳情,請瀏覽:https://www.marincounty.org/depts/cd/divisions/housing/affordable-housing/just-cause

