【i-CABLE】

美國地方法院裁定總統特朗普的會計師行需要交出他的財務報告。

哥倫比亞地區法院的法官駁斥特朗普的律師指,眾議院索取特朗普財務報告,沒有法律作用的說法,指憲法賦予國會權力調查總統。

白宮有7天時間就裁決提出上訴,特朗普回應指法官的裁決瘋狂,揚言會上訴。

特朗普的會計師行發聲明回應,指尊重法律程序,會遵守應有的法律義務。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。