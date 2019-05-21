調查指舊金山地區一半醫院保障病人安全差強人意（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一項針對全美2,600家醫院的”醫院安全表現”為標準所做的最新評估調查發現，舊金山及周遭26間醫院當中，雖然全部都及格，但有一半的醫院，在保障病人安全方面，表現僅差強人意，甚至有的被評為很糟。

舊金山紀事報報導指出，專門評估醫院安全表現的全國性非謀利機構The Leapfrog Group發表2019年報告，將全美2,600家醫院用A到F的成績來打分數，發現在舊金山和周遭26間一般性以及急症照護醫院當中，有超過一半的醫院對於保障病人的安全方面，被評分為差強人意或是很糟。

評分標準共有28項，包括安全程序不足、致命感染的發生率、可治療的嚴重併發症致死率，以及醫療失誤，像是把海棉或鉗子不小心留在手術病患身上等。

舊金山方圓25英哩範圍內的26家醫院當中，有6家被評為A，有4家被評為B，12家被評為C，還有4家被評為D。

相對被評為A的醫院，在被評為D和F的醫院，患者要面對可避免死亡風險高出92%，在被評為C的醫院，可避免的死亡風險率也高出88%。

以個別醫院來說，東華醫院今年被評為A，舊金山總醫院被評為D，UCSF醫院Mission Bay院區被評為B，而史丹福的Stanford Care則被評為A，但位於Pleasanton的Valley Care就被評為B。

該報告強調，他們僅針對醫院安全做評估，跟醫院的品質沒有關係。

雖然舊金山地區沒有醫院被評為F不及格，但跟跟該機構2017年的報告相比，評分整體下跌，其中12家醫院掉了一級，3家掉了兩級，7家維持不變。

改善最多的則是舊金山的St. Mary’s醫院、Daly City Seton醫院和San Leandro的Kaiser醫院，這三家醫院都上升兩級。

不過也有人對這份報告提出批評，因為根據地區型態的不同，病患情況也有差距，例如貧窮地區評分低的醫院，客戶健康情況通常會比，富人區的醫院來得差，但這份報告使用統一的衡量標準，不見得反映現實。

舊金山紀事報報導指，根據估算，全國每年約有16萬人死於醫療失誤，比2016年的205,000人已經有所減少。

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