調查指舊金山地區一半醫院保障病人安全差強人意（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一項針對全美2,600家醫院的”醫院安全表現”為標準所做的最新評估調查發現,舊金山及周遭26間醫院當中,雖然全部都及格,但有一半的醫院,在保障病人安全方面,表現僅差強人意,甚至有的被評為很糟。

舊金山紀事報報導指出,專門評估醫院安全表現的全國性非謀利機構The Leapfrog Group發表2019年報告,將全美2,600家醫院用A到F的成績來打分數,發現在舊金山和周遭26間一般性以及急症照護醫院當中,有超過一半的醫院對於保障病人的安全方面,被評分為差強人意或是很糟。

評分標準共有28項,包括安全程序不足、致命感染的發生率、可治療的嚴重併發症致死率,以及醫療失誤,像是把海棉或鉗子不小心留在手術病患身上等。

舊金山方圓25英哩範圍內的26家醫院當中,有6家被評為A,有4家被評為B,12家被評為C,還有4家被評為D。

相對被評為A的醫院,在被評為D和F的醫院,患者要面對可避免死亡風險高出92%,在被評為C的醫院,可避免的死亡風險率也高出88%。

以個別醫院來說,東華醫院今年被評為A,舊金山總醫院被評為D,UCSF醫院Mission Bay院區被評為B,而史丹福的Stanford Care則被評為A,但位於Pleasanton的Valley Care就被評為B。

該報告強調,他們僅針對醫院安全做評估,跟醫院的品質沒有關係。

雖然舊金山地區沒有醫院被評為F不及格,但跟跟該機構2017年的報告相比,評分整體下跌,其中12家醫院掉了一級,3家掉了兩級,7家維持不變。

改善最多的則是舊金山的St. Mary’s醫院、Daly City Seton醫院和San Leandro的Kaiser醫院,這三家醫院都上升兩級。

不過也有人對這份報告提出批評,因為根據地區型態的不同,病患情況也有差距,例如貧窮地區評分低的醫院,客戶健康情況通常會比,富人區的醫院來得差,但這份報告使用統一的衡量標準,不見得反映現實。

舊金山紀事報報導指,根據估算,全國每年約有16萬人死於醫療失誤,比2016年的205,000人已經有所減少。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。