研究指海平面到本世紀末或升高接近6呎

有最新刊登的研究發現,到2100年,全球的海平面可能會升高接近6呎,是之前預計的兩倍,一些像紐約和上海等國際城市可能會遭淹沒,多達1.87億人會失去家園。

這裡是華爾街著名的銅牛像,但科學家預計,若地球氣溫上升攝氏4度,或者華氏7度,這裡會變成一片汪洋,一些來自全球的研究人員預測一個更糟糕的場面,就是地球氣溫在世紀末前,可能上升華氏9度。

研究共同撰寫人Jonathan Bamber說:”雖然可能性低,但是可能發生的,對,我們研究認為有真實風險。”

原因是,格陵蘭和南極洲的冰川溶化速度比我們以為更快,若再不限制廢氣排放,全球有接近70萬平方里,比加州三倍面積更大的陸地會被淹沒,多達1.87億人要移居内陸,我們更會失去生産食物的關鍵地區。

研究人員表示,雖然時間緊迫,但其實還是可以阻止上述情況發生。

Bamber說:”我相信很多氣候科學家都說過一模一樣的話,我們有很小的機會避免最壞的結果。”

多間主要油公司中,只有Shell承諾會在行動上和產品上削減廢氣排放,BP則表示,會在2025年前把溫室氣體排放減少350萬噸,但就不肯為其產品設減排目標。

