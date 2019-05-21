研究指海平面到本世紀末或升高接近6呎

【KTSF 江良慧報導】

有最新刊登的研究發現，到2100年，全球的海平面可能會升高接近6呎，是之前預計的兩倍，一些像紐約和上海等國際城市可能會遭淹沒，多達1.87億人會失去家園。

這裡是華爾街著名的銅牛像，但科學家預計，若地球氣溫上升攝氏4度，或者華氏7度，這裡會變成一片汪洋，一些來自全球的研究人員預測一個更糟糕的場面，就是地球氣溫在世紀末前，可能上升華氏9度。

研究共同撰寫人Jonathan Bamber說：”雖然可能性低，但是可能發生的，對，我們研究認為有真實風險。”

原因是，格陵蘭和南極洲的冰川溶化速度比我們以為更快，若再不限制廢氣排放，全球有接近70萬平方里，比加州三倍面積更大的陸地會被淹沒，多達1.87億人要移居内陸，我們更會失去生産食物的關鍵地區。

研究人員表示，雖然時間緊迫，但其實還是可以阻止上述情況發生。

Bamber說：”我相信很多氣候科學家都說過一模一樣的話，我們有很小的機會避免最壞的結果。”

多間主要油公司中，只有Shell承諾會在行動上和產品上削減廢氣排放，BP則表示，會在2025年前把溫室氣體排放減少350萬噸，但就不肯為其產品設減排目標。

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