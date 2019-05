舊金山纜車司機涉私吞現金車費獲撤銷起訴（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

兩年前因涉嫌私吞現金車費的舊金山Cable Car纜車司機David Reyes,日前被地檢處撤銷起訴。

根據《舊金山觀察家報》報導,舊金山地檢處於5月16日正式撤銷對Reyes的起訴。

今年57歲的Reyes,在2017年4月因涉嫌私吞Cable Car纜車現金車費而被警方逮捕,Reyes堅稱自己無辜。

地檢處發言人表示,當局經過仔細研究證據,並根據第一輪審訊結果,決定不再繼續起訴Reyes,因為Reyes涉及私吞的錢大約只有100多元。

雖然事件最終,還Reyes一個清白,但他已失去夢想的纜車司機工作,現在靠做清潔工為生。

而當年與Reyes一起涉案並被起訴的另一名纜車司機Albert Williams,則被發現涉嫌偷竊公款現金超過32,000元,並有多張購買名貴物品的單據,因此案件還在審理中。

