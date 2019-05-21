舊金山纜車司機涉私吞現金車費獲撤銷起訴（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

兩年前因涉嫌私吞現金車費的舊金山Cable Car纜車司機David Reyes，日前被地檢處撤銷起訴。

根據《舊金山觀察家報》報導，舊金山地檢處於5月16日正式撤銷對Reyes的起訴。

今年57歲的Reyes，在2017年4月因涉嫌私吞Cable Car纜車現金車費而被警方逮捕，Reyes堅稱自己無辜。

地檢處發言人表示，當局經過仔細研究證據，並根據第一輪審訊結果，決定不再繼續起訴Reyes，因為Reyes涉及私吞的錢大約只有100多元。

雖然事件最終，還Reyes一個清白，但他已失去夢想的纜車司機工作，現在靠做清潔工為生。

而當年與Reyes一起涉案並被起訴的另一名纜車司機Albert Williams，則被發現涉嫌偷竊公款現金超過32,000元，並有多張購買名貴物品的單據，因此案件還在審理中。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。