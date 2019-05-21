研究指灣區低收入住房成本不斷增長 高收入則下跌

【KTSF 蔡璐陽報導】

有研究發現，對於舊金山灣區的低收入者來說，他們的住房成本相比於收入是成倍增長，但是對高收入人群來說，在收入增長的同時，他們的住房費用卻在下降，而舊金山市和聖荷西市也被列為全國前10經濟最不平等大都市。

Apartment List對2008年到2017年全國各個城市的收入和房價進行了分析，發現舊金山和聖荷西兩個都會區是排名第5和第7的經濟最不平等都會區。

舊金山都會區包括奧克蘭、Redwood City、Walnut Creek，低收入家庭在該區域佔比25%，在2008年到2017年間，他們的平均收入增長了8%，但是住房費用卻增長了24%。

與此同時，該區域5%的高收入家庭，收入上升了21%，住房費用下降了3%。

包括Palo Alto和Milpitas等城市的聖荷西都會區，佔該區域25%的低收入者，在2008到2017年收入增長了12%，住房用費也增長了13%，而5%的高收入者，其收入增長了22%，住房用費下降了1%。

雖然數據顯示，舊金山灣區多年來失業率不斷下降，並且經濟發展蓬勃，但低收入者的薪資增長非常緩慢。

尤其是生活在舊金山市，佔比5%的最底層低收入人群，他們的薪資下降了2%，但是住房費用卻上升了34%。

反觀舊金山的富人們，他們通過房屋重貸得以享有低利率，從而降低住房成本。

不僅如此，一些對灣區中產階級來說本應該是可負擔房屋的老房子，由於高收入者相互競爭購買，導致價格一再被抬高。

有可負擔房屋的倡導者表示擔心，若緩慢的收入增長和高昂的住房成本長期發展下去，可能會逐漸吞噬中產階級。

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