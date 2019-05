研究指灣區低收入住房成本不斷增長 高收入則下跌

【KTSF 蔡璐陽報導】

有研究發現,對於舊金山灣區的低收入者來說,他們的住房成本相比於收入是成倍增長,但是對高收入人群來說,在收入增長的同時,他們的住房費用卻在下降,而舊金山市和聖荷西市也被列為全國前10經濟最不平等大都市。

Apartment List對2008年到2017年全國各個城市的收入和房價進行了分析,發現舊金山和聖荷西兩個都會區是排名第5和第7的經濟最不平等都會區。

舊金山都會區包括奧克蘭、Redwood City、Walnut Creek,低收入家庭在該區域佔比25%,在2008年到2017年間,他們的平均收入增長了8%,但是住房費用卻增長了24%。

與此同時,該區域5%的高收入家庭,收入上升了21%,住房費用下降了3%。

包括Palo Alto和Milpitas等城市的聖荷西都會區,佔該區域25%的低收入者,在2008到2017年收入增長了12%,住房用費也增長了13%,而5%的高收入者,其收入增長了22%,住房用費下降了1%。

雖然數據顯示,舊金山灣區多年來失業率不斷下降,並且經濟發展蓬勃,但低收入者的薪資增長非常緩慢。

尤其是生活在舊金山市,佔比5%的最底層低收入人群,他們的薪資下降了2%,但是住房費用卻上升了34%。

反觀舊金山的富人們,他們通過房屋重貸得以享有低利率,從而降低住房成本。

不僅如此,一些對灣區中產階級來說本應該是可負擔房屋的老房子,由於高收入者相互競爭購買,導致價格一再被抬高。

有可負擔房屋的倡導者表示擔心,若緩慢的收入增長和高昂的住房成本長期發展下去,可能會逐漸吞噬中產階級。

