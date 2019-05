【KTSF】

週一踏入5月第4個星期,風雨仍未停止,另一股風暴週二清晨抵達灣區,預測週二有七成機會下雨,會影響早上上班交通繁忙時段。

國家氣象局預測,週二日出時分北灣開始下驟雨,微雨會逐漸覆蓋整個灣區,不過雨勢不會好像前兩股風暴那麼大,最多只有4分1吋左右。

另外,灣區週二可能出現陣風,氣溫較低,舊金山日間最高氣溫不夠華氏60度,大家外出要注意保暖。

氣象局表示,剛過去的週末吹襲灣區的風暴,較上星期三,四的風暴更強,舊金山週末錄得接近一吋降雨,5月的總降雨量是正常水平的一倍有多。

氣象局預測,週二晚會停雨,一直到週末都不會再下雨。

