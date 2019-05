據報美國多間晶片製造商已停止向華為供貨

【i-CABLE】

據報除了Google,多間晶片製造商亦停止向華為供應軟件及零件,另外,特朗普總統表示,已向中國表明,兩國達成的貿易協議,要是有利於美國,而非雙方利益對等。

美國商務部將華為列入貿易黑名單後,《彭博》引述消息人士報道,晶片製造商英特爾、高通、賽靈思,以及Broadcom,已指示員工不要向華為供貨,直至另行通知。

英特爾是華為伺服器晶片的主要供應商,高通就為華為的智能手機提供處理器及modems,另外兩間公司就供應上網所需的晶片。

有分析指,華為非常依賴美國的半導體產品,一旦失去供應,公司運作將會癱瘓,亦難以履行在歐洲及中東簽署的多份5G網絡合約。

不過華為創辦人任正非早前表示,公司準備好應對打壓,會繼續研發晶片,無需依賴美國。

特朗普對中方採取連串行動施壓,他接受霍士新聞訪問時表示,兩國曾有一份很好的貿易協議,但之後中方改變立場,因此決定向中國貨加徵關稅,又指措施令不少企業將生產線遷離中國,對中方帶來嚴重影響。

他又說在月初最新一輪中美貿易談判前,已向國家主席習近平表明,兩國的貿易協議,要是有利於美國,而非雙方利益對等。

在北京,中國外交部指,不了解特朗普所指的協議是甚麼,批評特朗普混淆視聽,轉嫁責任。

