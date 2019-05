美國駐華大使本週到訪西藏 預料會提出人權關注

【i-CABLE】

相隔4年再有美國駐華大使到訪西藏,布蘭斯塔德本週訪問期間,預料會提出人權關注。在北京,中國外交部希望他不要帶著偏見到訪。

美國駐華大使布蘭斯塔德星期日起一連7天,到訪青海與西藏,行程包括與官員見面,以及參觀學校、宗教與文化古蹟。

美國駐華大使館發言人表示,這次到訪提供機會,讓布蘭斯塔德接觸當地領袖,表達對於宗教自由限制,以及保存藏族文化與藏語的長期關注。

在北京,中國外交部表示,歡迎布蘭斯塔德實地了解西藏,希望他不要帶著偏見。

對上一次美國駐華大使到訪西藏是2015年,博卡斯當時西藏5天行程,見過政府官員與地方領袖,亦參觀了布達拉宮。

根據美國國務院報告,美方去年曾經9次向中方提出,讓美國官員到訪西藏,但中方以特殊地理與氣候因素,拒絕其中5次要求,包括一次布蘭斯塔德的申請。

今次是美國國會去年底通過《西藏旅行對等法》以來,首次有美國官員到訪當地。

