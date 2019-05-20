美國駐華大使本週到訪西藏 預料會提出人權關注

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相隔4年再有美國駐華大使到訪西藏，布蘭斯塔德本週訪問期間，預料會提出人權關注。在北京，中國外交部希望他不要帶著偏見到訪。

美國駐華大使布蘭斯塔德星期日起一連7天，到訪青海與西藏，行程包括與官員見面，以及參觀學校、宗教與文化古蹟。

美國駐華大使館發言人表示，這次到訪提供機會，讓布蘭斯塔德接觸當地領袖，表達對於宗教自由限制，以及保存藏族文化與藏語的長期關注。

在北京，中國外交部表示，歡迎布蘭斯塔德實地了解西藏，希望他不要帶著偏見。

對上一次美國駐華大使到訪西藏是2015年，博卡斯當時西藏5天行程，見過政府官員與地方領袖，亦參觀了布達拉宮。

根據美國國務院報告，美方去年曾經9次向中方提出，讓美國官員到訪西藏，但中方以特殊地理與氣候因素，拒絕其中5次要求，包括一次布蘭斯塔德的申請。

今次是美國國會去年底通過《西藏旅行對等法》以來，首次有美國官員到訪當地。

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