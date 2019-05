Union City New Haven校區教師發動罷工

【KTSF】

東灣Union City New Haven聯合校區的教師,因未能就調漲工資與校區達成共識,於週一開始罷工。

教師工會指過去3年,校區本應每年為老師加薪3%,他們不但沒有加薪,而且還要強制休假,令教師們損失約13%的薪水。

New Haven教師協會,要求校區未來兩年為教師加薪10%,而且保證控制一至三年級班學生人數,採取小班制教學。

但上週經過6小時談判,校區只答應加薪1%,並為教師一次過提供3%的花紅,教師不滿校區開出的條件,因此決定週一開始罷工。

New Haven聯合校區管理Union City與Hayward共12間學校,校區表示,罷工期間,學校將正常開放,並由代課教師進行輔導。

預計本次罷工行動有近600名教師參加,這也是校區有史以來,首次大規模罷工行動。

