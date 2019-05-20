Union City New Haven校區教師發動罷工

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東灣Union City New Haven聯合校區的教師，因未能就調漲工資與校區達成共識，於週一開始罷工。

教師工會指過去3年，校區本應每年為老師加薪3%，他們不但沒有加薪，而且還要強制休假，令教師們損失約13%的薪水。

New Haven教師協會，要求校區未來兩年為教師加薪10%，而且保證控制一至三年級班學生人數，採取小班制教學。

但上週經過6小時談判，校區只答應加薪1%，並為教師一次過提供3%的花紅，教師不滿校區開出的條件，因此決定週一開始罷工。

New Haven聯合校區管理Union City與Hayward共12間學校，校區表示，罷工期間，學校將正常開放，並由代課教師進行輔導。

預計本次罷工行動有近600名教師參加，這也是校區有史以來，首次大規模罷工行動。

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